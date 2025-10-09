Ганчев: ВС РФ сообщают, что в Купянске осталось около 1 тыс. мирных жителей

Глава Харьковской ВГА уточнил, что преимущественно в городе остались люди преклонного возраста, а также имеющие трудности в передвижении - те, кого ВСУ не смогли насильно эвакуировать

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Военнослужащие российской армии сообщают, что после принудительной эвакуации силами киевского режима в Купянске Харьковской области осталось около 1 тыс. мирных жителей. Об этом ТАСС сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

Ранее он заявил об освобождении силами ВС РФ порядка 70% территории Купянска.

"[В Купянске] была объявлена принудительная эвакуация, то есть фактически людей выгоняли из их домов, когда занимали эти позиции наемники и вооруженные украинские бандформирования. То, что мы получаем информацию от военных, там до 1 тыс. человек гражданского населения", - сказал Ганчев.

Он уточнил, что преимущественно в городе остались люди преклонного возраста, а также имеющие трудности в передвижении - те, кого ВСУ не смогли насильно эвакуировать. "Но сейчас конкретно сделать расчет, пообщаться с этими людьми у нас нет возможности из-за активных боевых действий", - отметил глава ВГА.