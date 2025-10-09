Минобороны показало кадры подрыва ВСУ аммиакопровода Тольятти - Одесса

В военном ведомстве сообщили, что российские военные не пострадали

ТАСС, 9 октября. Минобороны РФ опубликовало видео подрыва украинскими военными ответвления аммиакопровода Тольятти - Одесса.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что ВСУ заминировали ответвление аммиакопровода в районе 2,5 км восточнее населенного пункта Русин Яр ДНР, чтобы замедлить темпы наступления армии России. При отступлении украинские военные подорвали трубопровод, что привело к выбросу остатков аммиака.

В Минобороны РФ отметили, что российские военные не пострадали.