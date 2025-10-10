FPV-дроны и орудие Д-20 уничтожили тяжелую зенитную установку ВСУ в ДНР

Боевую задачу выполнили военные Южной группировки войск

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов и орудия Д-20 Южной группировки войск уничтожили автомобиль ВСУ "КрАЗ" с боезапасом и зенитную установку КС-19 в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Константиновка расчеты FPV-дронов и орудия Д-20 27-го артиллерийского полка Южной группировки войск нанесли комбинированный удар по грузовому автомобилю ВСУ с боезапасом и буксируемой им зенитной установке. В результате успешной атаки уничтожен автомобиль "КрАЗ-260" и крупнокалиберная 100-мм тяжелая буксируемая зенитная установка КС-19 ВСУ. Попадание дронов и снарядов в автомобиль привело к детонации боеприпасов", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что в этот же день расчет FPV-дрона полка уничтожил на автозаправочной станции в Константиновке боевую бронированную машину ВСУ "Козак".