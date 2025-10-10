Группировка "Центр" уничтожила автотехнику и сорвала ротацию ВСУ

Боевую задачу выполнили расчеты ударных БПЛА батальона специального назначения в составе группировки

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА батальона специального назначения в составе группировки войск "Центр" уничтожили автомобильную технику и сорвали ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты ударных FPV-дронов 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" ведут круглосуточное дежурство в небе на подступах к Красноармейску. В ходе боевой работы в режиме свободной охоты операторы батальона спецназа обнаружили маршруты передвижения техники противника на линии боевого соприкосновения. В результате эффективных и оперативных действий военнослужащие расчетов уничтожили автомобильную технику формирований ВСУ вместе с живой силой, сорвав ротации вражеских подразделений на данном направлении", - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что беспилотчики соединения специального назначения группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ на том же красноармейском направлении. Там уточнили, что противник пытается накапливать силы в пунктах временной дислокации ночью, однако операторы разведывательных и ударных БПЛА группировки круглосуточно контролируют маршруты подвоза и районы сосредоточения личного состава ВСУ. Систематические удары FPV-дронов по личному составу и пунктам дислокации ВСУ значительно истощают ряды противника и снижают боеспособность его подразделений.