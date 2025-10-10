Группировка "Днепр" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов группировки также поразили артиллерию и ретранслятор противника

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" поразили артиллерию, ретранслятор и пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны, показав соответствующие кадры.

"Воздушная разведка выявила замаскированную антенну-ретранслятор, усиливающую сигнал для увеличения дистанции работы беспилотников противника. После получения координат цели оператор ударного FPV-дрона поражает антенну", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, после уничтожения антенны, работающей для пункта управления беспилотниками ВСУ, российская воздушная разведка вскрыла и сам пункт с живой силой противника. Несколькими ударами FPV-дронов пункт управления БПЛА ВСУ был уничтожен. Кроме того, под прицел российских операторов попала замаскированная буксируемая артиллерийская установка противника, которая также была поражена точечным ударом FPV-дрона.