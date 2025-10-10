ТАСС: у Волчанска уничтожен экипаж БПЛА, причастный к атакам на Белгород

Расчет был ликвидирован вместе с командиром

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Экипаж БПЛА взвода разведки и корректировки ВСУ уничтожен вместе с командиром у Волчанска, расчет осуществлял террористические атаки на Белгородскую область. Об этом ТАСС рассказали в росийских силовых структурах.

"На харьковском направлении в районе Волчанска ударом высокоточного оружия уничтожен экипаж БЛА взвода разведки и корректировки роты ударных беспилотных авиационных комплексов вместе с командиром. Расчет осуществлял террористические атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру Белгородской области", - сказал собеседник агентства.