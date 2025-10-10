Марочко: ВС РФ берут в охват Боровскую Андреевку

Российские бойцы заходят одновременно с севера и юга

ЛУГАНСК, 10 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие начали брать в охват дислоцированную в Боровской Андреевке Харьковской области группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, солдаты РФ охватывают населенный пункт одновременно с севера и юга.

"ВС РФ начали охват с севера и юга населенного пункта Боровская Андреевка", - сказал он.

Марочко добавил, что севернее Боровской Андреевки бойцы РФ взяли под огневой контроль часть берега реки Журавка и заняли лесополосу.

Кроме того, как сообщил военный эксперт, у соседней Лозовой передовые подразделения армии РФ продвинулись западнее от населенного пункта, заняв новые позиции. Юго-западнее соседнего Зеленого Гая ВС РФ своими ударами вынудили ВСУ покинуть занимаемые позиции и перегруппироваться.