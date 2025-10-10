В России испытали октокоптер, способный нести мину ТМ-62

Официальный представитель АО "НПП" Игорь Потапов сообщил, что дрон уже применяется на харьковском направлении СВО

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Дрон-октокоптер, который может нести полезную нагрузку до 12 кг, включая противотанковую мину ТМ-62, испытан и применяется на СВО. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель АО "НПП" Игорь Потапов.

"Во фронтовой лаборатории одной из армий испытали октокоптер - дрон с восемью лопастями. Отправляется он с полезной нагрузкой до 12 килограммов", - сказал он.

Он уже применяется на харьковском направлении СВО. Кадры объективного контроля, которые есть в распоряжении ТАСС, подтверждают успешное поражение объектов ВСУ.

Дрон представляет из себя конструкцию с 8 спаренными лопастями, то есть не каждая лопасть находится на своем отдельном луче, а один луч объединяет два мотора. "Сборная конструкция, позволяющая нести ТМ-ку. Это очень неплохой результат для фронтовой лаборатории", - добавил специалист.

Октокоптер также отличается тем, что он возвратный. "Такое количество аккумуляторов рассчитано на то, чтобы он дошел до точки, сбросил мину и еще вернулся назад", - заключил Потапов.