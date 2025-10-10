Над Россией за ночь сбили 23 украинских БПЛА

Из них 10 аппаратов уничтожили в Белгородской области

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Средства ПВО за ночь сбили 23 украинских БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА - над территорией Белгородской области, 10 - над акваторией Черного моря и 3 БПЛА - над территорией Брянской области", - сообщили там.