Над Россией за ночь сбили 23 украинских БПЛА
04:22
обновлено 04:25
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Средства ПВО за ночь сбили 23 украинских БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА - над территорией Белгородской области, 10 - над акваторией Черного моря и 3 БПЛА - над территорией Брянской области", - сообщили там.