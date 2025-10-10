ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

Российские военные применили авиабомбу ФАБ-3000 и авиаракету ЛМУР Х-39





МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российские войска с применением авиабомбы и авиаракеты уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА подразделений Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в глубине обороны противника в Харьковской области были обнаружены пункт временной дислокации 154-й отдельной механизированной бригады и пункт управления БПЛА 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Вишневое и Богуславка. Экипажами ВКС России по объектам противника были нанесены удары с применением авиабомбы ФАБ-3000 и авиаракеты ЛМУР Х-39", - сообщили там, опубликовав видео.

В МО РФ отметили, что средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено поражение пунктов временной дислокации и управления БПЛА подразделений ВСУ.