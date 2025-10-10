"Герань-2" уничтожила пункт временной дислокации ВСУ на купянском направлении

На кадрах видно, как беспилотник наносит удар по пункту временной дислокации украинских боевиков

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российский беспилотник "Герань-2" уничтожил пункт временной дислокации 48-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Лозовое на купянском направлении. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России.

"Минобороны опубликовало кадры поражения пункта временной дислокации 48-й артиллерийской бригады ВСУ с применением БПЛА "Герань-2" в районе населенного пункта Лозовое на Купянском направлении", - говорится в сообщении.