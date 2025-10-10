ВС РФ уничтожили технику ВСУ на краматорско-дружковском направлении

Также бойцы 93-й бригады ликвидировали станцию радиоэлектронной борьбы и боевую бронированную машину Senator производства Канады, совершавшую передвижение к передовым позициям

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили технику, наземный робототехнический комплекс (НРТК), пункт управления беспилотниками и блиндаж ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Операторами FPV-дронов 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск был обнаружен противник на автотранспорте (пикап), передвигавшийся к передовым позициям. Машина вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины была успешно уничтожена прямым попаданием ударного дрона на краматорско-дружковском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Операторы ударных дронов ЮГрВ также уничтожили наземный робототехнический комплекс противника, перевозящий боеприпасы к позициям ВСУ", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, также на этом направлении бойцы 93-й бригады ликвидировали станцию радиоэлектронной борьбы и боевую бронированную машину Senator производства Канады, совершавшую передвижение к передовым позициям. Кроме того, артиллеристами группировки был уничтожен блиндаж и пункт управления вместе с живой силой противника.

Также министерстве рассказали о боевой работе подразделений в районе Северска. "В ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений Южной группировки войск в районе н. п. Северск операторами БПЛА был обнаружен склад с материальными средствами противника. Точными попаданиями ударных дронов склад противника был уничтожен", - сообщили там.