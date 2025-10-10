ВСУ потеряли свыше 1 575 военных в зоне ответственности "Запада" за неделю

Подразделения группировки войск также, в частности, нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1 575 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1 575 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, включая 10 иностранного производства, 141 автомобиль и 10 орудий полевой артиллерии, в том числе 4 производства стран НАТО. Уничтожены 43 склада боеприпасов, 36 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении военного ведомства.