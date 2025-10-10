ВСУ за неделю потеряли более 3 120 солдат в зоне ответственности "Центра"
Редакция сайта ТАСС
09:36
обновлено 09:43
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Недельные потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск "Центр" превысили 3 120 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Противник потерял более 3 120 военнослужащих, 4 танка, 13 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 12 артиллерийских орудий и 3 станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения российской группировки нанесли поражение формированиям 20 бригад и 3 полков ВСУ.