ВСУ за неделю потеряли более 3 120 солдат в зоне ответственности "Центра"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Недельные потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск "Центр" превысили 3 120 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Противник потерял более 3 120 военнослужащих, 4 танка, 13 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 12 артиллерийских орудий и 3 станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения российской группировки нанесли поражение формированиям 20 бригад и 3 полков ВСУ.