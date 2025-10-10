ВСУ за неделю потеряли 1 115 военных в зоне ответственности группировки "Южная"

В том числе были уничтожены танк Leopard производства ФРГ, 25 боевых бронированных машин, из них пять западного производства, 102 автомобиля и 18 орудий полевой артиллерии

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю потеряли порядка 1 115 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Южная". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1 115 военнослужащих, три танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 25 боевых бронированных машин, из них пять западного производства, 102 автомобиля и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.