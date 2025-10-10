ВСУ от действий группировки "Север" потеряли за неделю более 1 355 военных

Противник также лишился также двух пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и одной - РСЗО MLRS

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. ВСУ потеряли за неделю более 1 355 военных, а также 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 1 - РСЗО MLRS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1 355 военнослужащих, 2 танка, 12 боевых бронированных машин, 63 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что также ВСУ потеряли 2 пусковые установки РСЗО HIMARS и пусковую установку РСЗО MLRS производства США, 5 станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, 45 складов боеприпасов и материальных средств.