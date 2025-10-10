МО РФ: Система обеспечения РАВ постоянно развивается

Замглавы ведомства Андрей Булыга отметил, что за время существования, оно прошло путь от Пушкарского приказа до одного из ведущих управлений в системе материально-технического обеспечения

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Система обеспечения ракетно-артиллерийским вооружением постоянно развивается и трансформируется с учетом новых задач, что подтверждается и опытом СВО. Об этом в поздравлении с годовщиной образования Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга.

"На протяжении всех лет своего существования система обеспечения ракетно-артиллерийским вооружением находится в постоянном развитии и трансформируется с учетом новых задач по обеспечению войск в современных вооруженных конфликтах, что подтверждается и опытом проведения специальной военной операции", - сказал он личному составу управления.

Булыга отметил, что за время существования, оно прошло путь от Пушкарского приказа до одного из ведущих управлений в системе материально-технического обеспечения вооруженных сил.

Замглавы военного ведомства пожелал личному составу, генеральным конструкторам, руководителям и сотрудникам предприятий здоровья, благополучия и новых достижений в деле укрепления обороноспособности страны. Он также вручил особо отличившимся военнослужащим управления государственные и ведомственные награды.