ТАСС: обещания повысить зарплаты солдатам ВСУ оказались мифом

Военный бюджет Украины едва сводит концы с концами, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Обещания Киева поднять денежное довольствие солдатам ВСУ "по стандартам НАТО" оказалось уловкой, чтобы люди шли подписывать контракт на службу. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Сообщения о повышении зарплат ВСУ до стандартов НАТО - не более чем очередная замануха, чтобы люди шли подписать контракт, и попытка повысить боевой дух ВСУ. Повышение возможно лишь в тех случаях, когда одна из стран так называемой "коалиции желающих" профинансирует повышение из собственного бюджета, либо ЕС сможет договориться об изъятии российских активов", - отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что в августе украинская пропаганда активно распространяла информацию о повышении зарплат в ВСУ, некоторые обещания достигали сумм более чем в 50 тыс. гривен (около 97 тыс. рублей). Однако, отметил собеседник ТАСС, военный бюджет Украины едва сводит концы с концами и с трудом может изыскать средства на зарплаты военным до конца года.

В частности, отметили в силовых структурах, с этим согласны и в Верховной Раде. Так, депутат партии "Слуга народа" Богдан Кицак заявил, что даже частичное увеличение выплат сейчас является крайне сложной задачей из-за отсутствия бюджетных ресурсов. Он пояснял, что повышение денежного довольствия солдат ВСУ даже на 10 тыс. гривен ежемесячно требует дополнительно 100 млрд. гривен в год.

Ранее в июле депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Руслан Горбенко заявлял, что зарплаты военных ВСУ, служащих в тылу, планируют поднять более чем в два раза - с $478 до $1 195. В российских силовых структурах, однако, неоднократно отмечали, что высокое довольствие, которое обещают новобранцам, является всего лишь уловкой, ведь большие зарплаты получают только украинские штурмовики. Таким образом, идущий подписать контракт на должность штабного писаря может попасть в "мясной штурм".