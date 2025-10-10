Расчет орудия старшего сержанта Марина уничтожил шесть солдат и два миномета ВСУ

В Минобороны также рассказали о действиях ефрейтора Олега Хомякова, оборонявшего опорный пункт во время контратаки ВСУ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Старший сержант Андрей Марин и его экипаж самоходного артиллерийского орудия уничтожили шесть солдат и два минометных расчета ВСУ, что помогло продвижению российских штурмовых групп. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На одном из тактических направлений проведения специальной военной операции в ходе активных действий старший сержант Марин, используя полученный боевой опыт в условиях активного применения противником ударных БПЛА, выполнил задачу по уничтожению выявленных вражеских опорных пунктов. В результате проявленного хладнокровия и слаженных действий старшего сержанта Марина и экипажа его самоходного артиллерийского орудия в максимально сжатые сроки были нанесены точные артиллерийские удары, уничтожены шесть боевиков ВСУ и два минометных расчета противника, что позволило подавить артиллерию противника и способствовало продвижению наших штурмовых групп", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве также рассказали о действиях ефрейтора Олега Хомякова, оборонявшего опорный пункт во время контратаки ВСУ. "В ходе ожесточенного боя под плотным огневым воздействием противника ефрейтор Хомяков вел стрелковый бой и уничтожил огнем из стрелкового оружия четверых боевиков ВСУ", - сообщили в Минобороны.