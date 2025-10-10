Картаполов двумя словами ответил на вопрос о новом оружии РФ
Редакция сайта ТАСС
21:16
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не стал предвосхищать, какое оружие появится у России в ближайшее время.
"Поживем. Увидим", - сказал депутат в ответ на вопрос ТАСС о том, сравнится ли новое российское оружие по мощности с "Орешником".
Появление у России нового оружия ранее анонсировал президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, испытания этого вооружения идут успешно.