Картаполов двумя словами ответил на вопрос о новом оружии РФ

Глава комитета Госдумы по обороне сказал "поживем, увидим", когда его спросили о мощности этого вооружения

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не стал предвосхищать, какое оружие появится у России в ближайшее время.

"Поживем. Увидим", - сказал депутат в ответ на вопрос ТАСС о том, сравнится ли новое российское оружие по мощности с "Орешником".

Появление у России нового оружия ранее анонсировал президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, испытания этого вооружения идут успешно.