Марочко: ВС РФ начали полноценные городские бои в Северске ДНР

Российские бойцы действуют малыми маневренными группами, сообщил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ЛУГАНСК, 11 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие начали полноценные городские бои в Северске Донецкой Народной Республики и действуют в городе малыми маневренными группами. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее он сообщал ТАСС, что российские военнослужащие за текущую неделю продвинулись на севере Северска, а также с юга и востока от населенного пункта

"В Северске начались полноценные городские бои, поскольку с северной части наши военнослужащие уже малыми маневренными группами начинают работать в городе", - сказал он. Марочко отметил, что российские бойцы продвигаются в городе, несмотря на "ожесточенное сопротивление" солдат ВС Украины.