ТАСС: иностранным наемникам ВСУ не проводят инструктажи по технике безопасности

В российских силовых структурах отметили, что наемники, как правило, приезжают из Латинской Америки

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Украинское командование не проводит инструктажи по технике безопасности и маскировке для иностранных наемников. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Наемники прибывают, но сказать, что их число на Запорожье или в Херсоне значительно увеличилось, было бы неправильно. Как правило, приезжают они из Латинской Америки - Колумбии, Венесуэлы. На линии боевого соприкосновения они оказываются редко, но уничтожаются регулярно, так как их особо не инструктируют по правилам безопасности и маскировки, селят в отдельные здания. По гастролерам регулярно отрабатывают российские войска", - рассказал собеседник агентства.