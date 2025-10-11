ТАСС: иностранным наемникам ВСУ не проводят инструктажи по технике безопасности
Редакция сайта ТАСС
00:04
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Украинское командование не проводит инструктажи по технике безопасности и маскировке для иностранных наемников. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Наемники прибывают, но сказать, что их число на Запорожье или в Херсоне значительно увеличилось, было бы неправильно. Как правило, приезжают они из Латинской Америки - Колумбии, Венесуэлы. На линии боевого соприкосновения они оказываются редко, но уничтожаются регулярно, так как их особо не инструктируют по правилам безопасности и маскировки, селят в отдельные здания. По гастролерам регулярно отрабатывают российские войска", - рассказал собеседник агентства.