Бойцы Западной группировки ВС РФ за сутки сбили 18 тяжелых дронов ВСУ
02:01
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Расчеты ПВО и мобильные огневые группы в зоне ответственности Западной группировки войск за сутки сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа и 18 тяжелых дронов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также 18 тяжелых квадрокоптеров", - отметил Бигма.