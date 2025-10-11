Бойцы Западной группировки ВС РФ за сутки сбили 18 тяжелых дронов ВСУ

Кроме того, расчеты ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали шесть украинских беспилотников самолетного типа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Расчеты ПВО и мобильные огневые группы в зоне ответственности Западной группировки войск за сутки сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа и 18 тяжелых дронов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также 18 тяжелых квадрокоптеров", - отметил Бигма.