ВСУ потеряли до 220 солдат в зоне ответственности группировки "Запад"

Противник лишился нескольких боевых машин, 20 автомобилей и 2 артиллерийских орудия производства НАТО

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий Западной группировки войск за сутки составили до 220 военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Потери противника составили до 220 военнослужащих, бронетранспортер М113, боевые бронированные машины Humvee, Oncilla, BATT UMG, Mastiff, 20 автомобилей и 2 артиллерийских орудия производства стран НАТО. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов", - сказал он.

Бигма отметил, что подразделения группировки при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады территориальной обороны и бригады национальной гвардии Украины в районах Дробышева, Куриловки, Боровской Андреевки, Новоселовки, Красного Лимана и Купянска.