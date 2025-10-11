ВСУ потеряли свыше 355 военных за сутки от действий группировки "Восток"

Противник потерял также 8 пунктов управления дронами, бронетранспортер, 21 автомобиль, 3 станции Starlink и другую технику

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" за сутки составили свыше 355 военнослужащих, 3 станции спутниковой связи Starlink и 8 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"В течение суток противник потерял свыше 355 военнослужащих, бронетранспортер, 2 боевые бронированные машины Humvee, 2 самоходные артиллерийские установки "Цезарь" и "Гвоздика", 21 автомобиль, 3 станции спутниковой связи Starlink и 8 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Яковлев.

По его данным, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины в районах Алексеевки, Сосновки, Вербового, Отрадного, Полтавки и Вишневого.