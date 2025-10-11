ВСУ потеряли свыше 205 военных от действий группировки "Север" за сутки

Украинская сторона потеряла также 15 автомобилей и 4 склада материальных средств

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск "Север" за сутки составили свыше 205 военнослужащих, танк и 4 склада материальных средств. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и 4 склада материальных средств", - сказал Шершнев.

По его данным, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, пехотной бригад в районах населенных пунктов Писаревка, Новая Сечь, Корчаковка, Могрица, Алексеевка и Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и бригады теробороны в районах Волчанска и Чугуновки.