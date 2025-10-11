ВСУ потеряли до 450 военных за сутки от действий группировки "Центр"

Также российские бойцы уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину "Козак" и четыре автомобиля противника

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки в результате действий группировки войск "Центр" составили до 450 военных, также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевая бронированная машина "Козак", 4 автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы", - сказал Савчук.

По его данным, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, аэромобильной и егерской бригад, бригады теробороны, трех штурмовых полков ВСУ и бригады Нацгвардии Украины в районах Родинского, Красного Лимана, Московского, Ленино, Димитрово и Красноармейска (украинское название - Покровск).