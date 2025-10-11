Группировка "Юг" уничтожила бронетехнику ВСУ в районе Константиновки

Цели российские бойцы поразили ударными беспилотниками

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Мотострелки группировки войск "Юг" с помощью FPV-дронов уничтожили бронеавтомобиль и бронетранспортер ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторы FPV-дронов мотострелкового соединения Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль и бронетранспортер (БТР) противника в районе населенного пункта Константиновка", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что бронеавтомобиль ВСУ "Новатор" был поражен ударными беспилотниками в ходе проведения ротации личного состава в темное время суток. Украинский БТР-4 был замаскирован в окрестностях населенного пункта. В результате успешных действий российских операторов FPV-дронов техника и живая сила противника были уничтожены.