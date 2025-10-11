Расчет "Солнцепек" уничтожил позиции ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Расчет ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" уничтожил солдат, боевую технику и инженерные сооружения ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что замаскированные позиции ВСУ были выявлены расчетами разведывательных БПЛА.

"Получив точные координаты, расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А нанес термобарический удар, уничтожив живую силу, боевую технику и инженерные сооружения ВСУ", - говорится в сообщении.