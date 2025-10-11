Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"
Редакция сайта ТАСС
02:05
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил солдат ВСУ в опорном пункте в лесу в зоне ответственности группировки войск "Север". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил личный состав и опорный пункт ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - сказали в ведомстве.
Уточняется, что, по докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен.