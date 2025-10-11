"Гиацинт-С" уничтожил арторудие ВСУ на краснолиманском направлении

Цель поразили бойцы группировки "Запад", отметили в Минобороны

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Расчет самоходной гаубицы "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета 152-мм самоходной гаубицы 2С5 "Гиацинт-С" артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" беглым огнем уничтожили замаскированное артиллерийское орудие противника на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Как отметил командир гаубицы с позывным Гель, в основном артиллеристы ведут огонь по опорным пунктам ВСУ, также недавно была поражена станция радиоэлектронной борьбы.