ТАСС: ВСУ стали реже применять танки Abrams и Leopard в зоне СВО

В российских силовых структурах отметили, что боевые машины теряют свою актуальность

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Иностранные танки Abrams и Leopard теряют свою актуальность в зоне СВО, из-за чего военнослужащие ВСУ реже их применяют на линии боевого соприкосновения. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Такая разрекламированная и дорогая техника, как Leopard или Abrams, в принципе применяется очень редко и неохотно. На херсонском и запорожском направлениях, по имеющейся информации, данных танков нет. Да и в целом появление этой техники на любом направлении не окажет значительного влияния на баланс сил - актуальность сильно снизилась", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, учитывая уязвимость танков перед ударными дронами, шансы увидеть эти боевые машины на других направлениях крайне малы.

"Командование прекрасно понимает, что танк будет уничтожен беспилотниками, а это будет иметь не только финансовые, но и колоссальные репутационные потери", - добавил он.