В Донбассе, Белгородской области и Новороссии от ударов ВСУ погибли 29 медиков

В Минздраве ЛНР сообщили, что в регионе среди медиков погибших из-за украинских атак нет

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 11 октября. /ТАСС/. От ударов ВСУ в Донбассе, Новороссии и в Белгородской области 29 медиков погибли, более 140 пострадали. Об этом ТАСС сообщили региональные власти.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 24 сентября сообщил, что врачи медицинских учреждений и работники скорой помощи становятся жертвами атак ВСУ по Запорожской области.

По данным Минздрава Запорожской области, с начала СВО от атак ВСУ пострадали девять работников скорой помощи, в том числе двое погибли. Атакованы восемь автомобилей скорой помощи. В Херсонской области, по данным регионального Минздрава, 13 медиков погибли и 66 были ранены.

В Минздраве ДНР сообщили, что при исполнении служебных обязанностей с 2022 года в ДНР погибли 10 медиков, еще 52 были ранены. В Минздраве ЛНР сообщили, что случаев ранений или гибели медиков не было.

В правительстве Белгородской области сообщили, что с февраля 2022 года по настоящее время от обстрелов пострадали 19 медицинских работников, из которых 4 погибли. Ранения были получены на территории Шебекинского муниципального округа, Борисовского района, Грайворонского муниципального округа, Белгорода и Белгородского района.

ТАСС также запросил информацию у властей Курской и Брянской областей, на момент публикации информацией не располагает. На юге России гражданский медицинский персонал не пострадал от ударов ВСУ за годы СВО.