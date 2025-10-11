ТАСС: в Сумской области солдат ВСУ отправили на штурм под видом ротации

Украинское командование опасалось массового отказа от выполнения задач, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Командование 71-й отдельной егерской бригады (оебр) скрыло от солдат, что они идут на штурм в Сумской области, опасаясь массового отказа от выполнения задач. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Командование 71-й оебр, опасаясь массового отказа идти на боевое задание, не стало доводить до своих подчиненных информацию о том, что они отправляются на штурм позиций ВС РФ. Вместо этого сформированным штурмовым группам сообщили, что те идут на позиции менять своих сослуживцев", - сказал собеседник.

10 октября сообщалось, что в районе Алексеевки и Варачина Сумской области была полностью уничтожена 3-я рота 71-й оебр. Основная часть погибших числится пропавшими без вести, сообщили в российских силовых структурах.