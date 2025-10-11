Марочко: силы РФ наступают на Ставки ДНР

Российские бойцы действуют на широком участке фронта порядка 20 км, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 11 октября. /ТАСС/. Российские подразделения на текущей неделе наступали на Ставки Донецкой Народной Республики на широком участке фронта шириной порядка 20 км - от Дерилова до Кировска (украинское название - Заречное), сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо краснолиманского направления и непосредственно Ставков: наши военнослужащие на текущей неделе действовали на очень широком участке фронта - порядка 20 км, наступая на населенный пункт. Это участок от населенного пункта Дерилово до Кировска", - сказал он.

9 октября Марочко сообщал ТАСС, что подразделения РФ с начала недели почти на 1 км вклинились в оборону ВСУ у Ставков.