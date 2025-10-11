Над регионами России за ночь уничтожили 42 украинских БПЛА

Над территорией Волгоградской области сбили 19 беспилотников

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 42 украинских БПЛА над регионами РФ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 10 октября до 07:00 мск 11 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Таким образом, 19 БПЛА сбили над территорией Волгоградской области, 15 БПЛА - над Ростовской областью, 3 БПЛА - над Ульяновской областью, по 2 БПЛА над Воронежской областью и Республикой Башкортостан и 1 БПЛА над территорией Саратовской области.