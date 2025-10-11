ВС РФ уничтожили склад боеприпасов, зенитную установку и два дрона R-18 ВСУ

Гвардейцы ликвидировали наземный транспортный роботехнический комплекс ВСУ, при помощи которого вражеские подразделения пытались организовать снабжение личного состава

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов, зенитную самоходную установку, два октокоптера R-18 "Баба-яга" и автотранспорт противника. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО операторами FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск была уничтожена замаскированная зенитная самоходная установка ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Операторы ударных дронов Южной группировки войск, осуществляя задачи по антидроновой борьбе, тараном в небе уничтожили вражеский БПЛА R-18", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на константиновском направлении в районе н. п. Бересток в темное время суток операторами БПЛА гвардейского танкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии также был уничтожен тяжелый дрон R-18 вместе с пунктом управления БПЛА, находившимся вблизи в лесопосадке. Кроме того, гвардейцами был ликвидирован наземный транспортный роботехнический комплекс ВСУ, при помощи которого вражеские подразделения пытались организовать снабжение личного состава.

Помимо этого, в министерстве рассказали о боевой работе 6-й мотострелковой дивизии. "Был обнаружен противник на автотранспорте, совершавший передвижение к передовым позициям. Операторы ударных дронов быстро отреагировали на обнаружение цели, нанеся точный удар по машине, в результате чего автомобиль был уничтожен. Расчетом 152-мм орудия "Мста-Б" Южной группировки войск был уничтожен склад боеприпасов противника. После нескольких попаданий снарядов артиллерии 6-й дивизии в склад противника произошло возгорание хранившегося боекомплекта", - сообщили там.