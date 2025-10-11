Военные ВС РФ поразили украинскую САУ "Богдана" в Херсонской области

Командир с позывным Большой уточнил, что на днях расчет Zala также предоставил координаты и отработал по ствольной технике противника "Ланцетом"

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 11 октября. /ТАСС/. Расчет БПЛА комплекса Zala в Херсонской области отследил передвижение украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) "Богдана" калибра натовского стандарта и нанес ей поражение. Об этом сообщил ТАСС врио командира роты 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Большой.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Нашли САУ "Богдана", вели ее с места работы до места стоянки. Сняли координаты, где она находится. Нанесли туда огневое поражение", - сказал он.

Помимо этого, командир уточнил, что на днях расчет Zala также предоставил координаты и отработал по ствольной технике противника "Ланцетом".

Он пояснил, что в их роте используются два типа беспилотников: электрического (Supercam и Zala) и бензинового ("Орлан" и "Мерлин"). "70% разведки зависит от беспилотных аппаратов. Со своими задачами все самолеты справляются. Данные подаются на обработку уже командованию", - подчеркнул Большой.