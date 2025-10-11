Над Башкортостаном сбили пять украинских БПЛА
09:04
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили пять украинских БПЛА над территорией Республики Башкортостан. Об этом сообщили в Минобороны России.
"11 октября с 09:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Башкортостан", - сказали там.