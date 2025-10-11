ВС РФ за сутки поразили объекты транспорта и энергетики ВСУ

Российские военные также атаковали пункты временной дислокации формирований противника и места хранения их вооружения и военной техники в 148 районах

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ использовали для поражения оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска и артиллерию, а также ударные БПЛА. Под удары попали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украиры. Также были атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах и места хранения их вооружения и военной техники.