Средства ПВО за сутки сбили 95 беспилотников самолетного типа ВСУ

Всего с начала СВО российские силы уничтожили 89 528 беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.

Так, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89 528 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 460 танков и других боевых бронированных машин, 1 598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 364 орудия полевой артиллерии и минометов, 43 694 единицы специальной военной автомобильной техники.