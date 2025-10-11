Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ

Расчеты артиллерии Южной группировки войск ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, отметили в Минобороны

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Расчеты артиллерии Южной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками, установку АГС-17 и живую силу противника. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Операторами БПЛА 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск был обнаружен пункт управления (ПУ) БПЛА. После обнаружения цели координаты были переданы расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б", ПУ БПЛА был успешно уничтожен в короткие сроки несколькими попаданиями артиллерии на краматорско-дружковском направлении. Операторы ударных дронов также уничтожили установку АГС-17 противника несколькими попаданиями FPV-дронов", - говорится в сообщении.

Артиллеристы группировки также уничтожили пункт управления беспилотниками в районе населенного пункта Звановка и пункт временной дислокации боевиков с живой силой близ Платоновки.

"Расчеты артиллерии Южной группировки войск ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны, посредством блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и живой силы, а также поражения пунктов управления БПЛА и огневых позиций вражеской артиллерии", - добавили министерстве.