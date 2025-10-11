В Запорожской области дроноводы РФ уничтожили восемь единиц бронетехники Запада

Замкомандира Демон отметил, что каждый вылет оператора его роты заканчивается поражением цели

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Бойцы роты беспилотных систем группировки войск "Днепр" в Запорожской области уничтожили свыше 8 бронетранспортеров ВСУ западного производства, а также минометы и гаубицы M777. Об этом ТАСС сообщил замкомандира по военно-политической работе роты беспилотных систем с позывным Демон.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"За последние пару месяцев уничтожено более восьми бронетранспортеров западного производства. Уничтожено около шести минометов, а также ствольная артиллерия - гаубицы M-777, "три топора" мы их называем. Сколько уничтожено птичек не скажу. Но каждые ночь и день мы отрабатываем свыше нормы", - сказал боец.

Военный добавил, что каждый вылет оператора его роты заканчивается поражением цели. "Каждый вылет наших расчетов боевых ударных дронов - это сто процентное поражение как укрытий, так и техники противника", - подчеркнул он.