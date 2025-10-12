Марочко: армия России начала бои на востоке Константиновки

Военный эксперт уточнил, что ВС РФ зашли в город, совершив рывок со стороны Предтечина

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ЛУГАНСК, 12 октября. /ТАСС/. Военнослужащие РФ зашли в Константиновку Донецкой Народной Республики и начали бои на востоке города, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"По последним данным, которые поступали, сейчас идут серьезные боестолкновения на восточных окраинах Константиновки. Но здесь, в основном, ведутся маневренные действия со стороны наших войск. Естественно, мы пока еще полноценно не закрепились в данном населенном пункте, но работаем как раз над этим очень плотно", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что бойцы РФ зашли в город, совершив рывок со стороны Предтечина.