Саперы группировки "Запад" еженедельно заготавливают до 150 куб. м древесины

Материал используется для инженерных и фортификационных сооружений, элементов усиления опорных пунктов, огневых позиций и укрытий

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Военнослужащие 92-го саперного полка еженедельно заготавливают порядка 150 куб. м лесоматериала для бойцов группировки "Запад". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие 92-го саперного полка осуществляют плановую заготовку древесины для нужд подразделений группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции. Еженедельно военные лесозаготовители производят от 130 до 150 куб. м качественного лесоматериала", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что материал направляется для изготовления инженерных и фортификационных сооружений как в ближнем тылу, так и непосредственно на линии боевого соприкосновения. Также из древесины производятся элементы усиления опорных пунктов, огневых позиций, укрытий для личного состава и техники.

Значительная часть древесины идет на производство пиломатериалов: обрезной доски, бруса, а также предметов интерьера и мебели для личного состава.

"Такое обустройство быта позволяет военнослужащим чувствовать себя максимально приближенно к домашней обстановке, что положительно сказывается на морально-психологическом состоянии, помогает сохранять боевой дух и с новыми силами выполнять поставленные задачи в зоне специальной военной операции", - подчеркнули в ведомстве.