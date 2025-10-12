Ивановские десантники получили награды на передовой

Военнослужащим вручили ордена Мужества, Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость", медаль Суворова и медаль Жукова

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения десантников Ивановского соединения ВДВ состоялась на передовой, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащим гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции, вручили очередные боевые государственные награды на передовой" - следует из сообщения.

Мероприятие проводилось в честь 77-й годовщины со дня образования 217-го гвардейского парашютно-десантного Ивановского ордена Кутузова полка. Личный состав полка был награжден государственными медалями за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции. Военнослужащим были вручены ордена Мужества, Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость", медаль Суворова и медаль Жукова.

Государственные награды на передовой личному составу вручил командир полка, который поздравил десантников с днем образования воинской части и поблагодарил их за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. Сразу после награждения военнослужащие парашютно-десантных подразделений вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.