ТАСС: у Великого Бурлука уничтожено расположение резервной роты ВСУ

Цель поражена ударом "Герани", сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Расположение резервной роты 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, которая должна была выдвинуться на усиление в район Бологовки, уничтожена у Великого Бурлука Харьковской области.

Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в районе Великого Бурлука ударом "Герани" уничтожено расположение резервной роты 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, которая должна была выдвинуться на усиление в район Бологовки", - сказал собеседник агентства.