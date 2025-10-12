ТАСС: у Великого Бурлука уничтожено расположение резервной роты ВСУ
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Расположение резервной роты 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, которая должна была выдвинуться на усиление в район Бологовки, уничтожена у Великого Бурлука Харьковской области.
Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На харьковском направлении в районе Великого Бурлука ударом "Герани" уничтожено расположение резервной роты 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, которая должна была выдвинуться на усиление в район Бологовки", - сказал собеседник агентства.