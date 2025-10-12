ТАСС: у Константиновки ВС РФ уничтожили две штурмовые группы ВСУ

Противник предпринял две безуспешные попытки контратаковать в районе населенного пункта, отметили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Две штурмовые группы ВСУ уничтожены при попытках контратак у Константиновки Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На сумском направлении противник провел две контратаки в районе Константиновки, успеха не имел. В ходе огневого поражение обе штурмовые группы врага полностью уничтожены", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, уточнил он, "сорвано две попытки выдвижения боевых групп 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в направлении Алексеевки".