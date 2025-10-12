Над регионами России за ночь сбили 32 украинских беспилотника

Из них по 15 дронов уничтожили над Белгородской и Брянской областями

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Смоленской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по 15 БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Брянской областей и два - над территорией Смоленской области", - сообщили в военном ведомстве.