Над регионами России за ночь сбили 32 украинских беспилотника

Из них по 15 дронов уничтожили над Белгородской и Брянской областями
04:10
обновлено 04:14
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Смоленской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по 15 БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Брянской областей и два - над территорией Смоленской области", - сообщили в военном ведомстве. 

