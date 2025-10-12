ТАСС: на Украине дезертиров хотят отправить в штурмовую пехоту ВСУ

Накануне в Киеве озвучили очередную цифру в 250 тыс. дезертиров

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Предложение украинского депутата проявить милосердие к дезертирам связано с намерением побудить их вернуться в ряды ВСУ, но отправить в штурмовую пехоту. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Накануне на Украине озвучили очередную цифру в 250 тыс. дезертиров, оставивших место службы. Согласно новым правилам, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

"Украинский депутат Андрей Ильенко, а по совместительству офицер нацбата "Свобода", проявил чудеса "милосердия" и предложил не сажать дезертиров сразу в тюрьму. Этим он хочет побудить их вернуться в ряды ВСУ, но с одним условием - все они отправятся служить в штурмовую пехоту, то есть на верную смерть", - сказал собеседник агентства.

В силовых структурах отметили, что депутат озвучил важный посыл для тех, кто находится в бегах - "при возвращении в ВСУ, возможно, им и удастся избежать уголовного преследования, но однозначно всех бросят на верную смерть".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники ТЦК (военкоматов) хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Есть факты избиения людей в военкоматах.

Как сообщал ранее президент России Владимир Путин, с января по август у ВСУ 150 тыс. дезертиров.